México 1-0 Paraguay: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-17 Femenil, hoy miércoles 29 de octubre; marcador online

Sigue las acciones EN VIVO del juego entre México y Paraguay, duelo correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 Femenil con sede en Marruecos

México vs Paraguay, Mundial Sub-17 Femenil
Fernando Campos
Selección Azteca
La Selección Mexicana Femenil sigue su camino en la Copa del Mundo Sub-17. Dirigidas por Miguel Ángel Gamberros, el conjunto azteca encara el partido luego de haber vencido a Camerún en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, resultado con el que culminaron la primera etapa de competencia en el segundo puesto del Grupo B, mismo que también compartieron junto a Corea del Norte y Países Bajos.

Del otro lado, la escuadra de Paraguay llega al compromiso tras ocupar el segundo lugar del Grupo F en el que estuvieron con Japón, Zambia y Nueva Zelanda. 'La Albirroja' llega de igualar ante el conjunto de las niponas en la Fecha 3 de la primera ronda de la competencia.

Selección Mexicana
