El HACKEO que puso a TEMBLAR a Cristiano Ronaldo en el centro de un ESCÁNDALO

Las redes sociales volvieron a demostrar que pueden convertirse en un campo de juego impredecible, incluso para las máximas figuras del fútbol mundial. Esta semana, la cuenta de X (antes Twitter) de Bruno Fernandes fue hackeada y lo que parecía una simple intrusión digital terminó involucrando, de forma inesperada, a Cristiano Ronaldo, desatando una ola de reacciones, risas y preocupación entre los aficionados.

El capitán del Manchester United, quien llevaba meses sin actividad en esa plataforma, se convirtió en tendencia global de la noche a la mañana. No fue por un gol, una asistencia o una polémica arbitral, sino por una serie de mensajes extraños, provocadores y fuera de contexto que comenzaron a aparecer en su perfil oficial.

Aunque el objetivo inicial del ataque parecía estar relacionado con una estafa de criptomonedas, los hackers optaron por otro camino: publicar mensajes sarcásticos, críticas internas al club y referencias directas a figuras conocidas del fútbol mundial. El resultado fue un caos digital que se propagó en cuestión de minutos.

Bruno Fernandes’s X account has been hacked.



Supporters should not engage with any of the posts or direct messages. — Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026

¿Qué publicaron desde la cuenta hackeada de Bruno Fernandes y por qué causó tanto revuelo?

Los mensajes llamaron la atención de inmediato por su tono agresivo e irónico. Desde la cuenta del mediocampista portugués se lanzaron críticas directas contra la actual gestión del club, apuntando especialmente a INEOS, grupo copropietario del Manchester United. También se publicaron imágenes y referencias a derrotas históricas, como el doloroso 7-0 ante Liverpool en Anfield.

Para muchos aficionados, el contenido resultó tan absurdo como gracioso, pero el trasfondo era serio: se trataba de una violación clara a la seguridad digital de una figura pública con millones de seguidores. Las capturas comenzaron a circular sin control, amplificando el impacto del ataque.

Bruno Fernandes account was hacked



Here’s a thread about everything that was posted on the account while it was hacked: pic.twitter.com/qiwSXvuwdy — AB⚕ (@AbsoluteBruno) January 12, 2026

Cristiano Ronaldo, el protagonista inesperado de un hackeo viral

El momento más comentado llegó cuando los hackers dirigieron mensajes directamente a Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr. Las publicaciones utilizaron expresiones coloquiales en inglés con tono provocador, lo que generó una mezcla de sorpresa, memes y debate entre los usuarios.

Ronaldo, sin hacer declaraciones públicas, volvió a demostrar que su nombre sigue siendo un imán mediático incluso cuando no tiene relación directa con el hecho. Además, la cuenta hackeada interactuó con otras figuras y hasta con selecciones deportivas, elevando aún más el alcance del incidente.

Ante la viralización del contenido, el Manchester United reaccionó con rapidez y emitió un comunicado oficial alertando a los aficionados. El club confirmó que la cuenta había sido comprometida y pidió no interactuar con ninguna publicación ni mensaje directo proveniente del perfil de Bruno Fernandes.

Este episodio deja una lección clara: en la era digital, ni siquiera las estrellas del fútbol están a salvo de los riesgos cibernéticos. Y cuando eso ocurre, basta un solo mensaje para encender una tormenta global.