Así fue el primer gol de Vinicius Jr. en el Mundial de Qatar 2022

Por fin gritó gol en Qatar 2022. Vinicius Jr. tuvo que esperar tres partidos completos y siete minutos contra Corea del Sur, para conseguir su primer tanto en la historia de los Mundiales.

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Así fue el gol de Vinicius Jr. en Qatar 2022

En los Octavos de Final contra el conjunto asiático, el atacante del Real Madrid recibió el balón, tras un centro raso que pasó por toda el área, entre jugadores cariocas y coreanos, para recibirlo y con la parte interna del pie derecho, poner el esférico en el ángulo superior izquierdo del arquero rival.

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Aunque ya había podido festejar una anotación, pero con ayuda del VAR, por un fuera de lugar se quedó con las ganas frente ante Suiza, en la segunda fecha de Grupos del Mundial de Qatar 2022, duelo que terminaron ganando apenas por una anotación, gracias Casemiro.