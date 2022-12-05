Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
canalMundialQatar2022_crp.png
QUIERO VER
Fútbol

Así fue el primer gol de Vinicius Jr. en el Mundial de Qatar 2022

Por fin llegó el gol que tanto había estado esperando Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid se estrenó en en Qatar 2022 y en la historia de los Mundiales

Primer gol de Vinicius Jr. en Qatar 2022 vs Corea del Sur

Escrito por: Omar Moro

Por fin gritó gol en Qatar 2022. Vinicius Jr. tuvo que esperar tres partidos completos y siete minutos contra Corea del Sur, para conseguir su primer tanto en la historia de los Mundiales.

Te puede interesar: 12' Brasil 2-0 Corea del Sur EN VIVO | Octavos de Final Qatar 2022

Así fue el gol de Vinicius Jr. en Qatar 2022

En los Octavos de Final contra el conjunto asiático, el atacante del Real Madrid recibió el balón, tras un centro raso que pasó por toda el área, entre jugadores cariocas y coreanos, para recibirlo y con la parte interna del pie derecho, poner el esférico en el ángulo superior izquierdo del arquero rival.

Te puede interesar: Pelé manda mensaje a la Selección de Brasil previo a enfrentar a Corea

Aunque ya había podido festejar una anotación, pero con ayuda del VAR, por un fuera de lugar se quedó con las ganas frente ante Suiza, en la segunda fecha de Grupos del Mundial de Qatar 2022, duelo que terminaron ganando apenas por una anotación, gracias Casemiro.

Tags relacionados
Selección Corea del Sur

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP