Apenas llegó al América, pero saldría del club para reforzar a otro equipo de la Liga BBVA MX

El Club América está consciente de la necesidad que tiene por volver al protagonismo después de un par de torneos en donde ha estado alejado de su mayor nivel, motivo por el cual entiende que este mercado de fichajes será vital para sus aspiraciones en el campo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este contexto, la directiva del América entiende que, para reforzar su plantel, primero tiene que decirle adiós a jugadores que no han cumplido con lo establecido en el club. Por tal motivo, desde ya se habla de la salida de un elemento que apenas llegó a Coapa hace unos meses.

¿Vinícius Lima sale del América para reforzar a otro equipo en México?

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, la reestructuración que vive el Club América tras la llegada de Guillermo Almada ha hecho que Vinícius Lima sea uno de los elementos que más posibilidades tiene de abandonar el barco azulcrema de cara al siguiente torneo.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

La fuente sostiene que Vinícius Lima no entra en los planes de Almada de cara al inicio del Apertura 2026, motivo por el cual el brasileño de 30 años de edad podría ser una de las bajas del Club América, misma que con ello abriría una nueva plaza de extranjero para la temporada entrante.

Ante ello, el portal menciona que el brasileño podría seguir en la Liga BBVA MX gracias al buen mercado que tiene en México, por lo que no se descarta que pueda defender los colores de otra institución para el siguiente torneo si es que se confirma su salida de Coapa en estos días.

¿Cuáles son los números de Vinícius Lima en el América?

Después de la etapa que tuvo con el Fluminense de Brasil, Vinícius Lima llegó al América a inicios de este año a petición expresa de André Jardine. Con el club azulcrema el carioca únicamente pudo sumar 413 minutos distribuidos en 16 encuentros, mismos en donde registró un gol y una asistencia.