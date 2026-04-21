Alarma en París: Vitinha en duda para la semifinal ante Bayern

Se prenden las alertas en el París Saint-Germain. A solo una semana de disputar la ida de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, el equipo parisino enfrenta una preocupación importante: la lesión de Vitinha.

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El mediocampista tuvo que abandonar de manera prematura el duelo ante el Lyon, generando incertidumbre inmediata en el entorno del club. Este lunes, el PSG confirmó que el jugador presenta una inflamación en el talón derecho, una dolencia que lo mantendrá bajo observación en los próximos días, sin un tiempo claro de recuperación.

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Una baja sensible para Luis Enrique

La posible ausencia de Vitinha representa un golpe importante para el esquema del técnico Luis Enrique. El portugués se ha convertido en una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo, aportando equilibrio, dinámica y control en el mediocampo.

De momento, está descartado para los compromisos de liga ante Nantes y Angers, dos partidos que podrían ser determinantes en la lucha por el título local, donde el PSG apenas tiene un punto de ventaja sobre el Lens.

El club ha informado que realizará una nueva evaluación a finales de la semana, lo que será clave para determinar si Vitinha puede llegar en condiciones al duelo más importante de la temporada.

La Champions en juego y el Bayern en el horizonte

El calendario no da tregua. El PSG se prepara para disputar su tercera semifinal consecutiva en la Champions League, con la misión de repetir lo conseguido la temporada pasada, cuando levantó su primer título europeo.

El primer capítulo de la eliminatoria ante el Bayern Múnich se jugará el próximo 28 de abril en el Parque de los Príncipes, mientras que la vuelta está programada para el 6 de mayo en territorio alemán.

La incertidumbre sobre Vitinha llega en el peor momento posible. Su presencia podría ser determinante en una serie que promete ser intensa y de alto nivel, ante un rival que históricamente ha sido protagonista en el torneo.

En París, la prioridad es clara: recuperar a una de sus piezas más importantes. El tiempo corre y la cuenta regresiva ya comenzó. El PSG no solo se juega un pase a la final… también pone a prueba la profundidad y resistencia de su plantel en el momento más exigente de la temporada.

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