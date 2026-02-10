Walmart recluta talento tech en Fortnite y revoluciona la contratación en México y Centroamérica

Walmart de México y Centroamérica presentó una iniciativa pionera en Latinoamérica que transforma el reclutamiento tecnológico al llevarlo directamente a uno de los ecosistemas digitales más influyentes del mundo: Fortnite. A partir de hoy, la compañía pone en marcha un mapa interactivo de reclutamiento que permite a candidatos con perfil tech competir, resolver retos y demostrar sus habilidades dentro del videojuego para acceder a vacantes reales.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la agencia gamer GMD, busca conectar la visión de innovación de Walmart con una experiencia inmersiva diseñada específicamente para atraer talento especializado en sistemas Java, iOS y Android. A diferencia de los procesos tradicionales, los aspirantes no solo envían un CV: juegan, enfrentan desafíos y ponen a prueba su lógica, toma de decisiones y capacidad de resolución de problemas en escenarios que simulan situaciones reales del entorno laboral.

Este enfoque gamificado permite evaluar el desempeño de manera más auténtica, dinámica y precisa, priorizando las habilidades prácticas sobre los filtros convencionales. Además, responde a un contexto donde la competencia por talento tecnológico es cada vez más intensa y donde las audiencias especializadas ya interactúan de forma natural en espacios digitales como el gaming.

La iniciativa representa una evolución natural del reclutamiento en la era digital. Con ella, Walmart refuerza su posicionamiento como una organización que apuesta por procesos más inclusivos, interactivos y alineados con la cultura digital actual. El objetivo va más allá de contratar: se trata de construir equipos capaces de impulsar la transformación tecnológica del retail, optimizando tiendas, fortaleciendo el eCommerce y mejorando la cadena de suministro.

Desde Walmart Global Tech, la compañía empleadora de la marca, esta estrategia también refleja la competencia directa con los grandes gigantes tecnológicos por el mejor talento de la región. Integrar gaming, tecnología e innovación en recursos humanos se convierte así en una ventaja estratégica para atraer a perfiles altamente especializados.

Esta propuesta forma parte de una visión de largo plazo que busca redefinir cómo las organizaciones descubren y conectan con talento tech en México y Centroamérica, una región que alberga una de las comunidades gaming más grandes de Latinoamérica. Con Fortnite como punto de encuentro, Walmart marca un precedente en la forma de entender el futuro del trabajo.