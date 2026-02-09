Reanimal, el videojuego que tendrá 7 HORAS de DURACIÓN; esto es lo que se sabe

Se trata, sin duda alguna, de uno de los videojuegos más esperados y queridos por el público durante este primer semestre del año. Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento de Reanimal , motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles en torno a la duración y características de este título.

Reanimal destaca, entre otras cosas, por su duración, misma que a diferencia de otros titulares será un tanto larga al tener entre 7 y 8 horas. Si eres un fanático de los videojuegos extensos y con arduas historias, entonces es preciso que te quedes con nosotros para conocer más información al respecto.

¿Cuánto durará Reanimal, videojuego esperado por los fanáticos?

Reanimal fue desarrollado por Tarsier Studios y se trata de un título que, además de ser perturbador, puede ser oscuro para algunos amantes de los videojuegos gracias a que forma parte de un mundo lleno de relatos estremecedores y criaturas híbridas, con un terror que aparece prácticamente en todo momento.

Aquí, los animales son los villanos de gracias a las pesadillas que provocan en quien lo juega mediante lobos arácnidos, así como cerdos gigantes y ovejas sanguinarias, lo cual refuerza una atmósfera profunda y, en ocasiones, desagradable para quienes tienen la intención de jugarlo.

Finalmente, se dice que este videojuego contará con una duración de entre 7 y 8 de principio a fin, teniendo en cuenta las escenas cinemáticas pero sin contar el cien por ciento de los secretos, por lo que la duración podría tener un ligero incremento con el paso del tiempo.

¿Cuándo se lanza Reanimal y cuánto costará?

Recuerda que Reanimal está cada vez más cerca, pues se espera que el videojuego se lance el próximo viernes 13 de febrero; es decir, esta misma semana, para consolas como la PlayStation 5, la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series. Su costo, de acuerdo con algunos insiders, será de 40 euros en su edición estándar.