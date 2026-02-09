A 30 años del lanzamiento del Tamagotchi; ¿qué nos enseñó este producto?

Un 23 de noviembre, pero del año 1996 , creadores en Japón hicieron oficial el lanzamiento de su tamagotchi, un pequeño producto que tiene entre sus características principales ser completamente reconocible a simple vista. Ante esta situación, luce interesante conocer qué enseñanzas nos dejó este producto.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Será este 2026 cuando el tamagotchi cumpla 30 años de existencia, y si bien a lo largo de estas tres décadas han salido distintas consolas de videojuegos como la PlayStation, la Xbox y el Nintendo Switch, la realidad es que este producto sigue en el corazón de millones de personas en México y el resto del mundo.

¿Cuáles fueron las principales características del tamagotchi?

La razones principales por las cuales el tamagotchi sigue siendo reconocido a nivel mundial guarda relación por su curiosa forma de huevo, así como su pequeña pantalla y, en esencia, los tres botones, mismos que hacen que tenga pixeles animados que, aunque extraños, son bastante accesibles para la vista humana.

Te puede interesar: ¿Cómo luce Mil Máscaras sin máscara? (FOTO)

Te puede interesar: Los mejores fichajes de la Liga BBVA MX en los últimos días?

¡Una Poké Ball en tus manos con el re-run de #Pokémon Friends Pokeball!✨



Llévate a tu Pokémon, acarícialo, juega con el y haz que crezca tu vínculo🫂



Desbloquea otros Pokémon a través de combates y juegos🤩



RESERVA por 79,95 € ➡️ https://t.co/DX36GQKIQO



Imp. ASIA | Textos… pic.twitter.com/V5uj4CFCXX — xtralife (@xtralife_es) February 6, 2026

El producto, a pesar de sus 30 años de vida, sigue encontrando público en estas fechas a pesar de lo desactualizado que puede parecer en relación a otras consolas de videojuegos. Y si bien son las generaciones pasadas las que se han enamorado de este producto, las nuevas generaciones han comenzado a darle una oportunidad.

Además, esta situación guardaría relación con el deseo de la moda por recuperar sus bases clásicas en 2026, y precisamente este hecho también incluiría el apartado de los videojuegos. Finalmente, el hecho de alimentar, cuidar y proteger a un pequeño ser electrónico nos hizo generar una enseñanza de atención hacia nuestro alrededor.

¿Qué es, en esencia, el tamagotchi?

El tamagotchi no es más que una simulación básica de cuidado, crecimiento y atención a un objeto que puedes cuidar en el bolsillo . Este dispositivo tiene la capacidad de ejecutar reglas que, en esencia, determinan el “estado de salud” de este vivo digital, mismas que son moduladas por el usuario.