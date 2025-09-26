Era compañero del Chicharito en el United y reveló tener problemas con el alcohol, hoy fracasa como DT

Es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección de Inglaterra; sin embargo, no pudo escapar de los excesos del balompié. Ahora, es momento de hablar de Wayne Rooney , leyenda del Manchester United que compartió vestuario con el Chicharito Hernández y que recientemente confirmó tener problemas de alcoholismo.

Wayne Rooney es considerado un delantero que dejó huella en el Manchester United, uno de los clubes más importantes de Inglaterra y el mundo. Este formó una mancuerna de miedo a lado de Javier, el Chicharito Hernández e incluso obtuvo el subcampeonato de la Champions League a su lado. Ahora, su carrera como DT sigue sin despuntar.

¿Wayne Rooney, compañero del Chicharito Hernández, tuvo problemas de alcohol?

Durante una charla con el podcast de Río Ferdinand, Wayne Rooney confirmó que, en su etapa como jugador profesional, tuvo importantes problemas de alcoholismo. De hecho, reveló que nunca le dijo esto a nadie dado que consideraba que podía controlar el problema, mismo que, al final, se le salió de las manos.

Por si fuera poco, el compañero del Chicharito Hernández en el Manchester United reveló que hubo momentos en los que se ponía gotas para los ojos y, con ello, evitar que fuera descubierto por los entrenadores en el campo. No obstante, confirmó que este problema se pudo solucionar, en gran medida, por la ayuda de su esposa.

¿Por qué la carrera de Wayne Rooney como DT ha ido en declive?

Después de retirarse como jugador, Wayne Rooney comenzó su carrera como DT, teniendo la oportunidad de estar en equipos como Derby County, Birmingham City, Plymouth Argyle y DC United; desafortunadamente para su causa, en ninguno de estos ha podido demostrar sus virtudes, por lo que actualmente se encuentra esperando una nueva oportunidad en los banquillos.

¿Qué logros obtuvo Wayne Rooney en el Manchester United?

Además de haber sido compañero del Chicharito Hernández en los “Red Evils”, Wayne Rooney se considera un histórico de la institución luego de haber obtenido cinco Premiers League , así como una Champions y una Europa League. De igual forma, el exjugador obtuvo un Mundial de Clubes, una FA Cup, tres Copas de la Liga y cuatro Community Shield.