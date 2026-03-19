Wilson Isidor acepta sumarse al proyecto de Haití para la Copa Mundial de la FIFA

Poder ir a una Copa Mundial de la FIFA, representa muchas cosas en la vida de un futbolista, pero también refleja la historia y la identidad de los jugadores, quienes en muchas ocasiones toman decisiones que sorprenden a más de una persona.

Tal es el caso de Wilson Isidor, quien es delantero del Sunderland, pero que ha confirmado que tomó la decisión de representar a la Selección de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque cuando era más joven tuvo un paso por las inferiores de Francia.

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Wilson Isidor se suma a la Selección de Haití

Desde hace varios meses, los rumores y especulaciones sobre su futuro habían sido muchos, aunque al no tener opciones con el representativo francés, Wilson Isidor se ha sumado a la Selección de Haití, la cual ha logrado una clasificación histórica. Por ese motivo, el delantero ha tomado la decisión de recordar sus raíces y ser una de las estrellas del equipo caribeño.

La noticia fue confirmada en las redes sociales del jugador y de la Federación de Futbol de Haití, donde publicaron el siguiente mensaje: “Puede que Isidor esté en problemas en el camino, pero trae una buena noticia para el pueblo haitiano: ‘Estabas preguntando por mí, estabas esperando por mí, entonces te digo ¡AQUÍ ESTOY!’”.

La llegada de Wilson Isidor, es vital para el cuadro caribeño, pues han reforzado su ataque, ya que el delantero se suma a nombre como el de Jean-Ricner Bellegarde y Hannes Delcroix, quienes han jugado en el viejo continente y han aportado mucho al crecimiento del equipo.

Recordemos que, Haití logró su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de imponerse 2-0 a Nicaragua, logrando su segunda clasificación a una justa mundialista, la primera en 1974.

