Nota

Worlds Collide WWE y AAA: Luchas confirmadas, horario, dónde ver gratis y en vivo el evento en Las Vegas

Worlds Collide se celebra HOY 12 de septiembre en su segunda edición este 2025; El Hijo del Vikingo estará en el turno estelar enfrentando a Dominic Mysterio en Las Vegas.

Worlds Collide lucha AAA WWE Psycho Clown
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La segunda edición de Worlds Collide en este 2025, se celebra HOY viernes 12 de septiembre del 2025, en Las Vegas, con 25 luchadores en acción, incluyendo a Hijo del Vikingo el megacampeón de AAA, quien enfrentará a Dominic Mysterio.

El evento de lucha libre que logró récords en el mes de junio en cuanto a audiencia y alcance a través de YouTube, fue tan destacado que WWE se planteó repetir lo más pronto y será HOY 12 de septiembre cuando se enfrenten talentos de WWE y AAA.

Lo que tienes que saber de Worlds Collide 2025

Worlds Collide lucha AAA WWE Psycho Clown

La cartelera OFICIAL de Worlds Collide 2025

AAA Mega Championship Match

Hijo del Vikingo vs. Dominic Mysterio

AAA Latin American Championship Fatal 4-Way Match

Hijo Dr Wagner Jr vs. Dragon Lee vs. Ego vs. Mcdonagh

AAA World Tag Team Championship Match

Psycho Clown & Pagano vs. The New Day

No. 1 Contender’s Match

Natalya vs. Faby Apache

Mixed Tag Team Match

Mr.iguana & Lola Vicevs. Finn Balor & Roxanne

Eight-Man Tag Team Match

La Parka, Octagon jr, Laredo Kid & Mascarita Sagrada vs. Del Toro, Joaquín, Lince Dorado & Mini Abismo Negro

*Participación especial Penta Zero Miedo

Sobre Worlds Collide

El evento Worlds Collide es un magno evento organizado por WWE que tuvo su origen en 1994 y que tras casi 30 años se repitió este 7 de junio en Los Angeles en donde en la lucha estelar, Hijo del Vikingo derrotó a Chad Gable, y en conjunto lo realizado fue un éxito.

WWE que ya ha tomado control de AAA luego de la compra anunciada en marzo del 2025, decidió celebrar una nueva edición de Worlds Collide en el marco de las fiestas patrias de este mes de septiembre, por lo que se presentarán en Las Vegas con seis luchas encabezadas de nuevo por Hijo del Vikingo.

