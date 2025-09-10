deportes
Así puedes ver en vivo y gratis WWE Worlds Collide 2025

La segunda edición del WWE Worlds Collide está a la vuelta de la esquina, y por eso es necesario saber dónde y cómo ver gratis el evento de lucha libre.

Así puedes ver gratis WWE Worlds Collide 2025
Crédito: Instagram/@luchalibreaaa y @dominik_35
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
La emoción que ha generado la colisión entre dos empresas de talla internacional es descomunal. La gente sigue muy metida en las historias generadas por las rivalidades entre empresas y la talla de los peleadores que participan es lo que permite a las personas seguir al pendiente. Ante dicha situación, el próximo evento de WWE Worlds Collide tiene una sorpresa para todos y se podrá ver de manera gratuita en el canal de YouTube de WWE.

Hijo del Vikingo, nuevo megacampeón; se coronó en Triplemanía Regia

Te puede interesar - ¿Quién es Mr. Iguana, la nueva sensación de AAA?

Te puede interesar - ¿Quién es el Hijo del Vikingo, luchador que defenderá su Megacampeonato en WWE Worlds Collide?

¿Dónde ver de manera gratuita el WWE Worlds Collide?

Tras el éxito de “la primera fecha” de esta colisión entre mundos, mismo que significó un total gozo para los fanáticos de la lucha libre, este nuevo evento sucederá el próximo 12 de septiembre y tendrá altas expectativas mediáticas. Por ello, con acceso para todo el público que tenga internet, el canal de YouTube de WWE transmitirá de manera gratuita el evento que enfrentará a lo mejor de AAA y WWE.

¿Dónde será el WWE Worlds Collide?

Lo primero a destacar es que estos eventos fueron y serán en territorio estadounidense. El primero ocurrió el pasado 7 de junio en Inglewood, California. Mientras que esta segunda fecha del próximo viernes se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada.

¿A qué hora es el WWE Worlds Collide Las Vegas?

Aunque sí existe una diferencia horaria entre Las Vegas y los estados de México, solamente es de una hora de distancia.

  • Horario de México - 20:00 horas.
  • Horario de Nevada - 19:00 horas.

¿Cuál es la cartelera de WWE Worlds Collide del 12 de septiembre?

Con los mejores luchadores del mundo que se han enfrentado en meses recientes, esta es la cartelera espectacular del duelo WWE vs AAA.

  • Megacampeonato AAA - Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio.
  • Campeonato Latinoamericano AAA - Dr. Wagner III vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Ethan Page.
  • Campeonato Mundial en Parejas de AAA - Pagano y Psycho Clown vs The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).
  • Natalya vs Faby Apache.
  • Lola Vice y Mr. Iguana vs Roxanne Pérez y Finn Bálor.
  • Niño Hamburguesa, La Parka, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada vs Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro.
