La razón por la que el año del retiro de John Cena en la WWE ha sido el peor en su carrera

El 2025 quedará a la historia por ser el año en el que John Cena se despedirá oficialmente del mundo del Wrestling, por lo que, para ello, la WWE le preparó una serie de sorpresas, mismas que sin embargo no han sido del agrado de los millones de seguidores que el luchador tiene a nivel mundial.

A fin de brindarle mayor importancia a su carrera como actor, John Cena optó por despedirse de la WWE en este año, por lo que la empresa de Wrestling decidió hacerle una serie de cambios a su carrera precisamente en el último tramo de esta. Ahora bien, ¿por qué este ha sido el peor año de su carrera?

¿Dónde nació y cuántos años tiene John Cena?

Nacido en West Newbury, Massachusetts, el 23 de abril de 1977, John Felix Anthony Cena es un actor y luchador norteamericano de 48 años de edad que es catalogado, por muchos expertos, como el más importante en la historia de la WWE, pues formó parte de los mejores eventos que la empresa ha tenido durante este siglo.

John Cena (c) vs Cody Rhodes



Street Fight



Undisputed WWE Championship



SummerSlam 2025



Always - Saliva @CodyRhodes @JohnCena

¿Cuántos campeonatos tiene John Cena en la WWE?

Una de las razones por las cuales John Cena es considerado de los mejores en la historia de la WWE guarda relación al hecho de haber sido 17 veces Campeón de la empresa, hecho nunca antes visto en la misma. Sin embargo, su legado va más allá de este cinturón.

Y es que, además de sus títulos en solitario, John Cena destaca por haber obtenido el título de los Estados Unidos en sus primeros años como profesional. En ese sentido, el único título que no ha conquistado es el Intercontinental, mismo que actualmente ostenta Dominik Mysterio.

¿Por qué el año de despedida ha sido el peor para John Cena?

Dentro de los planes para John Cena en este año de debut destacó su cambio a “heel”, algo que lucía imposible. Y si bien esta modificación generó un eco importante entre la población, la realidad es que su manejo ha sido por demás cuestionable debido a que elementos vitales en este periodo, como Travis Scott y The Rock, dejaron de aparecer en la WWE hace varios meses.

Vale decir que, consciente de esta situación, John Cena regresó como “baby face” en Summerslam, aunque, con menos de 15 funciones pactadas antes del cierre del año 2025, luce complicado que su año de despedida no quede manchado por esta situación.

John Cena comenta que los últimos tres episodios de la segunda temporada de 'Peacemaker' tienen tantas sorpresas que James Gunn ni siquiera ha dejado que su publicista los vea.



“Son como una nueva temporada completa. James Gunn está tan preocupado por los spoilers que no deja… pic.twitter.com/1XcR32TA7x — CINE+ (@TheCinePlus) August 25, 2025

¿Cuáles son las mejores películas en la filmografía de John Cena?

Su paso por Hollywood no ha pasado desapercibido, pues en apenas unos años John Cena puede presumir haber formado parte de películas como Rápidos y Furiosos, Barbie, Escuadrón Suicida y Amigos Pasajeros, por citar solo algunos ejemplos.

