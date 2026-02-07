Xolos de Tijuana vs Puebla: Alineaciones del partido de la Jornada 5 del Clausura 2026

El cierre del Viernes Botanero en el Clausura 2026 tendrá como escenario el Estadio Caliente, donde este viernes 6 de febrero los Xolos de Tijuana recibirán al Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 5. El silbatazo inicial está programado para las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana llega a este compromiso con el invicto intacto y la intención de hacer pesar su condición de local. El conjunto fronterizo ha mostrado solidez y orden en sus primeros encuentros, aunque los empates le han impedido escalar con mayor fuerza en la tabla general. Con seis puntos y ubicado en la octava posición, Xolos entiende que una victoria en casa es clave para acercarse a los primeros lugares y reforzar sus aspiraciones en el torneo.

Del otro lado aparece Puebla, que necesita sumar para no rezagarse en la clasificación. La Franja se ubica en el puesto 14 con cuatro unidades y ha sufrido por su irregularidad en el arranque del campeonato. En su partido más reciente empató sin goles ante Toluca, encuentro en el que terminó defendiendo el resultado tras la expulsión de Nicolás Díaz. Además, las visitas al Estadio Caliente no han sido favorables para los poblanos, quienes solo han conseguido dos triunfos en esa cancha desde 2011.

Así, todo está listo para un cierre atractivo del Viernes Botanero en la Liga BBVA MX, con un Tijuana obligado a aprovechar su localía y un Puebla que buscará resistir y sumar puntos para mantenerse competitivo en el inicio del Clausura 2026.

Alineación Xolos de Tijuana

José Rodríguez (#2), Rafael Fernández (#3), Unai Bilbao (#4), Jackson Porozo (#12), Pablo Ortíz (#33), Iván Tona (#8), Kevin Castañeda (#10), Ramiro Árciga (#17), José Rivero (#22), Mourad Daoudi (#9), Adonis Preciado (#11).

Alineación Puebla

Ricardo Gutiérrez (#28), Luis Rey (#3), Juan Vargas (#4), Eduardo Navarro (#192), Fernando Monárrez (#7), Iker Moreno (#12), Edgar Guerra (#15), Carlos Baltazar (#22), Alejandro Organista (#24), Emiliano Gómez (#11), Esteban Lozano (#17).