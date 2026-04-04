Xolos de Tijuana vs Tigres: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026

Luego del parón por la Fecha FIFA de marzo, este viernes 3 de abril se reanuda la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con el partido entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL por la Jornada 13, a disputarse en la cancha del Estadio Caliente.

Ambos conjuntos encaran este compromiso con la imperiosa necesidad de sumar, dadas sus actuales circunstancias en el campeonato. En la jornada pasada, la escuadra regiomontana perdio 2-1 ante Juraéz.

Por su parte, el cuadro de la frontera viene de sufrir un amargo descalabro 3-0 ante los Rayos de Necaxa, que los ha relegado momentáneamente al lugar 12 de la clasificación, manteniéndolos en la lucha de la zona de Liguilla.

Para este compromiso, no todas son buenas noticias en el campamento local. Gilberto Mora no estará disponible para el partido y tampoco aparecerá en el banquillo, a pesar de haber entrenado con normalidad durante toda la semana.

El cuerpo técnico encabezado por Sebastiana Breu decidió no convocar al joven jugador mexicano, quien continúa en proceso de recuperación tras la pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante los últimos meses, representando una baja sensible para el equipo.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Cruz AzuL jugará su último partido del Clausura 2026 en un estadio para 9 mil 600 personas

Alineación de Xolos de Tijuana en la jornada 13 del Clausura 2026

Gemini dijoJosé Rodríguez (#2, Portero), Rafael Fernández (#3, Defensa), Jackson Porozo (#12, Defensa), Pablo Ortíz (#33, Defensa Lateral), Jesús Gómez (#6, Medio Defensivo), Iván Tona (#8, Medio Ofensivo), Kevin Castañeda (#10, Medio Ofensivo), Ramiro Árciga (#17, Medio Ofensivo), José Rivero (#22, Medio), Aldahir Pérez (#26, Medio), Mourad Daoudi (#9, Delantero).

Alineación de Tigres de la UANL en la jornada 13 del Clausura 2026

Nahuel Guzmán (#1, Portero), Joaquim Pereira (#28, Defensa), Vladimir Loroña (#32, Defensa), Fernando Gorriarán (#8, Medio), Juan Brunetta (#11, Medio), Jesús Garza (#14, Medio), Diego Lainez (#16, Medio), Rômulo Zanré (#23, Medio), Henrique Simeone (#204, Medio), Ángel Correa (#7, Delantero), Jonathan Herrera (#77, Delantero).