CONFIRMADO: Cruz AzuL jugará su último partido del Clausura 2026 en un estadio para 9 mil 600 personas

El equipo de Cruz Azul Femenil disputará su úlitmo partido del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil ante Pumas en el Estadio Centenario, recinto ubicado en Cuernavaca y con capacidad aproximada para 9 mil 600 espectadores.

La escuadra celeste cambió de sede para esta temporada y dejó las instalaciones de La Noria. A partir del Clausura 2026, el conjunto femenil disputa sus partidos como local en el inmueble morelense, donde buscará sumar puntos importantes en la recta final del torneo.

Te puede interesar: Concacaf hace OFICIAL una “mala” noticia para Cruz Azul previo a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Cruz Azul busca mantenerse en zona de Liguilla del Clasuara 2026

Tras 15 jornadas disputadas, Cruz Azul Femenil se mantiene en la pelea por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026. El conjunto celeste suma 28 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla.

Sin embargo, su clasificación se complicó luego de caer 3-2 como visitante ante San Luis Femenil en la Jornada 15, resultado que los obliga a jugarse su clasificación en las últimas dos fechas del torneo. La Máquina llega a este cierre con un balance de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! La FIFA probará nueva regla de fuera de juego en la Premier League

Un cierre de torneo de vida o muerte para Cruz Azul

Después de su visita al Atlético de San Luis Femenil, La Máquina se medirá a Toluca Femenil antes de cerrar la fase regular en casa frente a Pumas de la UNAM en la Jornada 17.

Este tramo final del torneo será clave para que el equipo mantenga su posición en la tabla y confirme su presencia en la Liguilla del Clausura 2026. El duelo ante las felinas en la última jornada podría ser determinante para definir a las invitadas a la fase final del campeonato.

88’ disputamos los últimos minutos y no dejamos de pelear. pic.twitter.com/HltJltYC9a — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) April 2, 2026

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres renueva a la ESTRELLA de su proyecto deportivo hasta el 2027