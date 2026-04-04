Xolos sorprende a Tigres y consigue su primera victoria en casa en el Clausura 2026 | Presentado por Nissan

Luego de la pausa por la Fecha FIFA, el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se ha reanudado. Xolos recibe a Tigres en el Estadio Caliente, juego correspondiente a la Jornada 13.

Dirigidos por Sebastián Abreu, el conjunto de Tijuana encara el partido tras haber perdido en la Fecha 12 frente a Necaxa, resultado con el que se ubican en el lugar 13 de la tabla general con 12 puntos. Por su parte, la escuadra de la UANL comandada por Guido Pizarro, llega de caer contra los Bravos de Juárez en su partido anterior y colocados en el séptimo puesto con 17 unidades.

En la presente campaña, los Xolos no han podido ganar en casa, donde registran cinco empates y una derrota. Mientras que los Tigres tienen tres triunfos y tres juegos perdidos en calidad de visitante.