Xolos de Tijuana vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Apertura 2025, HOY viernes 19 de septiembre; marcador online

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas RENUEVA contratos de sus FIGURAS en el Apertura 2025

Xolos recibe a León en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Sebastián Abreu, el Estadio Caliente se ha vuelto una fortaleza para Tijuana, pues la escuadra de La Frontera no ha perdido ante su gente teniendo marca de dos victorias y dos empates en la presente campaña y ahora, afrontan el partido luego de igualar contra el Atlético de San Luis.

Del otro lado, el Club León visita una aduana complicada, pues no logran salir con la victoria de dicho inmueble desde 2019. Comandados por Eduardo Berizzo, el cuadro Esmealda encara el partido tras haber empatado sin goles ante Tigres en la Fecha 8.

Te puede interesar: El equipo AMATEUR que participará en la Copa del Mundo