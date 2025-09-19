ÚLTIMA HORA: Pumas RENUEVA contratos de sus FIGURAS en el Apertura 2025

Buenas noticias para Pumas. De cara al juego del fin de semana, en el Club Universidad Nacional han renovado el contrato de dos de sus figuras durante en el Torneo Apertura 2025.

El Club Universidad renueva contratos en el Apertura 2025

Luego de la derrota en la Jornada 11, el siguiente compromiso de Pumas Femenil es visitando al Club Querétaro, partido a disputarse el 19 de septiembre en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Alameda, encuentro para el que algunas de las jugadoras llegan con una motivación extra tras haber extendido su vínculo con el cuadro de la UNAM.

“La volante Alejandra Guerrero se ha convertido en una parte fundamental de Pumas Femenil en los últimos torneos y continuará creciendo su historia en el Club Universidad Nacional, tras extender su contrato”, se lee en el comunicado oficial del equipo del Pedregal.

La jugadora de 21 años de edad dio inicio a su camino en Pumas durante 2023 y con el paso del tiempo, ha sido considerada una pieza clave con el Primer Equipo bajo el mando de Marcello Frigério.

Por otro lado, otra jugadora también firmó una extensión de contrato con el Club Universidad Nacional.

“Ana Mendoza ha logrado consolidarse como jugadora destacada del primer equipo femenil de Pumas por su excelente desempeño y profesionalismo, por ello el Club Universidad Nacional extendió su contrato para permanecer en la institución...”, expresa el boletín sobre la futbolista de 20 años de edad.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX Femenil, Pumas se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con registro de 19 puntos, resultado de seis victorias, un empate y tres derrotas.

