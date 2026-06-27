¿Y ese jalón? La polémica que desató el reclamo de Colombia ante Portugal
Un aparente jalón dentro del área encendió la polémica entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Colombia reclamó penal, pero el juego continuó. Revive la acción que desató el debate en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La polémica se hizo presente en el partido entre Colombia y Portugal de La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras un aparente jalón dentro del área que provocó de inmediato los reclamos de los jugadores colombianos.