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¿Y ese jalón? La polémica que desató el reclamo de Colombia ante Portugal

Un aparente jalón dentro del área encendió la polémica entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Colombia reclamó penal, pero el juego continuó. Revive la acción que desató el debate en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por: Azteca Deportes

La polémica se hizo presente en el partido entre Colombia y Portugal de La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras un aparente jalón dentro del área que provocó de inmediato los reclamos de los jugadores colombianos.

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