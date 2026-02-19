Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ya está disponible con historia ampliada y nuevo protagonista jugable

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio han lanzado oficialmente Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. La nueva entrega combina una versión profundamente mejorada de Yakuza 3 con Dark Ties, una historia completamente inédita que amplía el trasfondo de uno de sus personajes más complejos.

En Yakuza 3, los jugadores retoman la historia de Kazuma Kiryu mientras intenta proteger a quienes ama, en un conflicto que se desarrolla entre Okinawa y Tokio. Esta edición Kiwami no se limita a una remasterización visual: reconstruye escenarios con mayor nivel de detalle, moderniza el sistema de combate y añade escenas narrativas que profundizan en los vínculos emocionales del protagonista. Las actividades secundarias también han sido ampliadas y refinadas para ofrecer una experiencia más robusta.

La principal novedad es Dark Ties, protagonizada por Yoshitaka Mine. Tras perderlo todo, Mine se adentra en el submundo criminal japonés en busca de significado y conexiones reales. El gameplay introduce combates basados en shoot boxing, aportando una identidad propia al personaje, además de nuevas misiones y actividades paralelas que enriquecen el universo narrativo.

El título está disponible en edición estándar física y digital por $59.99 USD, mientras que la edición digital Deluxe tiene un precio sugerido de $74.99 USD, aunque puede variar según la región.

Con este lanzamiento, SEGA refuerza su estrategia de revitalizar entregas clásicas de la saga con mejoras sustanciales y contenido adicional, consolidando la vigencia de una de las franquicias más influyentes del género de acción y rol.