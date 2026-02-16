Logan Paul rompe récords: vende su carta Pokémon por más de 16 millones de dólares

El creador de contenido y empresario Logan Paul volvió a sacudir el mercado internacional de coleccionables tras vender una de sus cartas más emblemáticas de Pokémon por una cifra millonaria que marca un nuevo hito en la industria.

Paul había adquirido la pieza en 2021 por 5.27 millones de dólares, en plena euforia del mercado de cartas durante la pandemia. Ahora, logró subastarla por más de 16 millones de dólares, en una operación que incluyó una puja ganadora de 13 millones de dólares presentada por AJ Scaramucci, a la que se sumaron 3.49 millones adicionales en comisiones de subasta, elevando el total final a una cifra histórica.

IT JUSTS KEEPS GOING!!! pic.twitter.com/lyf0796tP6 — Logan Paul (@LoganPaul) February 16, 2026

La carta en cuestión es la legendaria Pikachu Illustrator, considerada por expertos como el “Santo Grial” de las cartas Pokémon. Lanzada en 1998 como premio para los ganadores de un concurso de ilustración en Japón, existen muy pocas copias certificadas en circulación, lo que la convierte en una de las piezas más raras y codiciadas del mundo del TCG.

La compra original de Logan Paul ya había generado titulares globales y ayudó a impulsar el auge mediático del coleccionismo Pokémon. Esta nueva venta confirma que, aunque el mercado se ha estabilizado tras el pico especulativo de 2020-2021, las piezas “blue chip” —ultra raras y con alto grado de certificación— continúan alcanzando cifras extraordinarias.

Más allá del monto récord, la operación refuerza dos tendencias claras en el mercado:

Las cartas Pokémon de ultra rareza se consolidan como activos alternativos de inversión.

Las figuras mediáticas influyen directamente en la percepción y valorización del mercado.

Con esta transacción, Logan Paul no solo multiplica su inversión inicial, sino que reafirma su papel como uno de los principales catalizadores del boom moderno del coleccionismo Pokémon.

El fenómeno demuestra que, casi tres décadas después de su creación, Pokémon sigue generando millones no solo en videojuegos y entretenimiento, sino también en el competitivo universo de los coleccionables de élite.