Es leyenda en Cruz Azul y formó parte del título del 2021, hoy juega en Perú

Han pasado algunas semanas desde que Cruz Azul sumó su décimo título en la historia luego de vencer a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, existen aficionados que aún recuerdan con mucha alegría el campeonato obtenido en 2021 frente a Santos.

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En aquella ocasión, Cruz Azul sumó su noveno título de Liga BBVA MX de la mano de estrellas que se volvieron leyendas para la institución. Entre estas aparece Yoshimar Yotún, mediocampista que también puede jugar como lateral y que, actualmente, juega en Perú.

Yoshimar Yotún, de ser campeón en Cruz Azul a jugar en la primera división de Perú

Fue en enero del 2019 cuando Yoshimar Yotún confirmó su llegada a Cruz Azul. El peruano arribó a La Noria luego del gran paso que tuvo por la MLS con el Orlando City, por lo que el conjunto capitalino decidió pagar alrededor de 3.5 millones de euros por él, según Transfermarkt.

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Yotún permaneció en Cruz Azul durante tres años, mismos en donde jugó como lateral, mediocampista de contención y extremo por ambas bandas. En estos años, además, también sumó un título para la institución, el cual se ganó el pasado 30 de mayo del 2021 en la cancha del Estadio Azteca.

No obstante, a raíz de su salida Yoshimar regresó a su país natal para confirmar su arribo al Sporting Crystal, equipo del que se formó como profesional. Hoy, con 36 años de edad, Yotún es recordado de linda forma por parte de la comunidad celeste gracias a su labor en el campo.

¿Qué números tuvo Yoshimar Yotún en Cruz Azul?

En los tres años que estuvo en Cruz Azul, Yoshimar Yotún tuvo un gran performance que se reflejó en buenos números en el campo. Y es que, con la escuadra celeste, el peruano registró ocho anotaciones y 15 pases a gol en casi 6,000 minutos distribuidos en 100 encuentros.