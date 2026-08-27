Zé Roberto: el brasileño que siguió con su imponente musculatura aún retirado

El futbol exige a los deportistas una disciplina particular para rendir de la mejor manera. Sin embargo, el caso de Zé Roberto es especial, pues él siempre estuvo aún delante de las exigencias físicas y nutricionales. Y ahora que dejó el futbol como su profesión, se dedicó por completo a la vida fitness. Así luce un cuerpo digno de fisicoculturista a sus 52 años.

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¿Cuál es la rutina de ejercicio de Zé Roberto?

Sitios internacionales han comunicado que Zé Roberto mantiene una rutina específica de ejercicio y alimentación sumamente exigente. Trabaja para desarrollar abdominales marcados, bíceps prominentes y un porcentaje de grasa corporal realmente bajo. Esto lo logra al combinar ejercicios de hipertrofia en el gimnasio y calistenia con entrenamientos en casa.

El nivel de exigencia que tiene, se ejemplifica con la manera de trabajar sus abdominales. Hace 2000 repeticiones divididas en series de 500 a lo largo de su día. Dicho enfoque lo adoptó para mantener su nutrición, su recuperación y exigencia física lo mejor posible al ya superar los 40 años.

En el ámbito de su alimentación, no toma alcohol, no fuma, come a través de una dieta prácticamente vegana y prioriza por completo el consumo de proteínas. Además, destaca que una parte importante de su rutina diaria es el correcto descanso nocturno. Duerme lo suficiente para soportar las exigencias físicas al momento de ejercitar su cuerpo.

¿Cómo fue la carrera de Zé Roberto, hoy figura del fitness?

En la actualidad, Zé Roberto está completamente enfocado con la vida fitness, a la cual declaró que se entregó tras dejar el futbol profesional. Pero gracias a su cuidado e intenso trabajo físico jugó en la máxima exigencia hasta los 43 años. Surgió de Portuguesa de su país, salió al Real Madrid, jugó en el Bayer Leverkusen y en el Beyern Múnich. De allí volvió a América y jugó en Uruguay, Brasil y un breve paso por Qatar. Se retiró en 2017 tras su estadía con Palmeiras.