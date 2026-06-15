Surgido en la cantera de Manchester United, Zidane Iqbal sueña con dar el siguiente paso con la Selección de Irak

La Selección de Irak hará su regreso a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de cuatro décadas de ausencia, pues su primera y última participación había sido precisamente en México 86. Ante ello, una de las joyas que tiene el combinado asiático es precisamente un surgido del Manchester United.

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Es así como Irak llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con mucho que ganar y poco que perder en el campo. Y dentro de las curiosidades que existen en torno a esta selección aparece Zidane Iqbal, el cual es la joya del combinado asiático que tuvo un breve paso por el Manchester United.

Zidane Iqbal, del Manchester United a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Irak

Nacido el 27 de abril del 2003 en Inglaterra, Zidane Aamar Iqbal es un futbolista con raíces sembradas en Irak y que, ahora mismo, forma parte del Utrecht de la primera división de los Países Bajos, aunque el jugador de 23 años tuvo un buen paso por la cantera del Manchester United.

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Prácticamente sus primeros años se dieron con el conjunto rojo, mismo que lo llevó en todas sus categorías, desde las juveniles y pasando por la Sub-18, la Sub-23 y, finalmente, el primer equipo, mismo con el que registró unos minutos en un encuentro de UEFA Champions League.

Su carrera dio un giro radical en julio del 2023 cuando fue fichado por el Utrecht, equipo en donde ha estado tanto en el cuadro principal como en la categoría Sub-21 y en donde, además, registra un gol y una asistencia en 59 encuentros, la mayoría de esos en la primera división neerlandesa.

¿Cómo le ha ido a Zidane Iqbal en la Selección de Irak?

La carrera de Zidane Iqbal con la Selección de Irak comenzó en enero del 2022; es decir, hace más de cuatro años. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista de contención ha acumulado 24 partidos (la mayoría clasificatorios mundialistas), en donde también registra dos anotaciones.