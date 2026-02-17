¡MAL Y DE MALAS! Debutó con su nuevo equipo, se lesiona a los 3 minutos y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026

El futbolista ucraniano Oleksandr Zinchenko debutó con el Ajax, pero a los tres minutos se lesionó y tuvo que salir de cambio, tendrá que ser operado y por el tiempo de recuperación se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026

Oleksandr Zinchenko debutó como titular con el Ajax y apenas a los tres minutos de juego tuvo que abandonar el campo tras sufrir un golpe en la rodilla en un choque con un rival. Las imágenes y las crónicas del partido coinciden en que el lance fue fortuito pero grave. Zinchenko cayó dolorido, recibió atención médica en el césped y fue sustituido inmediatamente, interrumpiendo un estreno que se esperaba clave para recuperar ritmo tras su llegada al club en el mercado invernal.

El propio Ajax confirmó después que los exámenes detectaron una lesión importante en la rodilla que obligará al jugador a someterse a cirugía y a un periodo de recuperación prolongado, decisión que deja a Zinchenko fuera de lo que resta de la presente temporada. El club calificó la baja de “prolongada” y remitió al seguimiento médico para precisar plazos, lo que en la práctica impone una ausencia de varios meses.

¿Cuánto tiempo estaría de baja Zinchenko?

Fuentes especializadas ya apuntan a que la intervención y la rehabilitación podrían demandar entre seis y siete meses, un horizonte que complica de manera definitiva las posibilidades de que Zinchenko recupere forma a tiempo para las fechas clave de la clasificación mundialista. Ese calendario médico encaja con los plazos aproximados que han difundido cercanos al caso.

Las malas noticias para la Selección de Ucrania antes del Repechaje mundialista

La baja no es sólo una mala noticia para el club, afecta directamente a la selección de Ucrania, ya que el jugador era una pieza habitual en las convocatorias y uno de los líderes técnicos del grupo.

Si Ucrania consigue el pase y llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la lesión dejaría a Zinchenko fuera de la lista por el tiempo de recuperación; incluso en el supuesto más optimista su participación sería altamente improbable por la cercanía entre la operación, la rehabilitación y el calendario de la cita.

Un debut truncado a los tres minutos, diagnóstico de lesión de rodilla confirmado por el club, cirugía y varios meses de baja previstos, factores que apartan a Zinchenko de la pelea por ocupar un puesto en la convocatoria ucraniana si el combinado logra clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La situación ahora queda en manos de los servicios médicos y del propio jugador, que inicia una recuperación larga y con objetivos claros: volver a competir y, a medio plazo, recuperar su sitio con club y selección.

