OFICIAL: Confirman precio de 200 pesos para boletos en estadio de Rayados de Monterrey

Con precios cómodos anuncia la Federación Boliviana de Futbol (FBF), en coordinación con la FIFA, los boletos para los partidos de repechaje rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026 que se disputarán en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

La Verde vivirá una instancia histórica y la dirigencia busca que la mayor cantidad de aficionados pueda acompañar al equipo en territorio mexicano.

RESUMEN: Puebla vs Pumas| J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Precios de las entradas para los partidos de repechaje en Monterrey

Para el duelo del 26 de marzo ante Surinam, los boletos tendrán un costo inicial de 11,63 dólares, equivalentes a 200 pesos mexicanos. Posteriormente, el 31 de marzo, para el segundo compromiso donde el ganador del primero enfrentará Irak, y que da el pase para la fiesta mundialista, las entradas arrancarán desde 17,44 dólares, es decir, 300 pesos mexicanos.

La FBF destacó que los precios fueron definidos con la intención de ser accesibles y permitir que la comunidad boliviana en México, así como los seguidores que viajen desde Bolivia, puedan estar presentes en el Estadio BBVA. La expectativa es que el recinto regiomontano luzca con un ambiente festivo y con un fuerte respaldo para la selección nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



Bolivia busca regresar a una Copa del Mundo FIFA 2026 después de más de tres décadas, y estos partidos de repechaje representan una oportunidad histórica. La dirigencia confía en que el apoyo de la hinchada será un factor clave para motivar al plantel en una serie que definirá su futuro en el máximo escenario del futbol internacional.

¿En qué Grupo de la Copa del Mundo FIFA 2026 se encontrará el ganador del repechaje que se juega en Monterrey?

El ganador del repechaje internacional que se disputará en Monterrey para definir las últimas plazas de la Copa del Mundo FIFA 2026 se integrará al Grupo I. En ese sector ya se encuentran las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

