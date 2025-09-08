Doble golpe para Edson Álvarez: lesión y futuro incierto en Fenerbahce

El rumor que sacudió al futbol internacional en los últimos días ha quedado descartado: Zinedine Zidane no será el nuevo técnico del Fenerbahce, equipo donde milita el mexicano Edson Álvarez, quien además encendió las alarmas tras salir lesionado en el partido amistoso entre México y Japón.

VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón

Luego de la sorpresiva salida de José Mourinho del banquillo del conjunto turco, diversos medios europeos especularon con la posible llegada del legendario estratega francés. Sin embargo, fuentes cercanas al club han confirmado que Zidane no tomará las riendas del equipo, dejando en suspenso el futuro del proyecto deportivo que había ilusionado a los aficionados y al propio Edson.

El mediocampista mexicano, quien llegó al Fenerbahce este verano procedente del West Ham, fue fichado precisamente por petición de Mourinho. Su adaptación al futbol turco parecía encaminada, pero la salida del técnico portugués y la negativa de Zidane a asumir el cargo han generado incertidumbre sobre su rol en el equipo.

¿Qué tipo de lesión tiene Edson Álvarez?

Para colmo, Edson Álvarez sufrió una lesión muscular durante el duelo entre México y Japón, celebrado en Oakland como parte de la Fecha FIFA. El “Machín” tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 30, visiblemente afectado, lo que pone en duda su participación en los próximos compromisos tanto con el club como con la Selección Mexicana.

La situación es compleja: sin técnico definido en el Fenerbahce y con Edson Álvarez en recuperación, el panorama para el mediocampista nacional se torna incierto. Aunque su experiencia en Europa y su versatilidad lo respaldan, la falta de continuidad y el cambio de dirección técnica podrían afectar su protagonismo en el equipo.

¿Cuál será futuro de Zinedine Zidane en el futbol?

Zidane, por su parte, continúa sin equipo desde su salida del Real Madrid en 2021. Aunque su nombre sigue siendo vinculado a proyectos de alto perfil, el francés ha optado por mantenerse al margen, esperando una propuesta que se ajuste a sus exigencias deportivas y personales.

