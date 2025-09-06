El misterio detrás de Paradela: por qué siempre es el primer cambio en Cruz Azul

Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Apertura 2025, con un rendimiento que ilusiona a su afición y un plantel que parece haber encontrado el equilibrio bajo el mando de Nicolás Larcamón. Entre los nombres más destacados aparece José Paradela, un mediocampista que llegó como apuesta personal del técnico argentino y que hoy se ha ganado un lugar indiscutible en la oncena titular. Su calidad para generar juego, aportar asistencias y conectarse con los delanteros lo ha convertido en pieza clave de La Máquina.

Te puede interesar: Cruz Azul, el secreto de Javier Aguirre en esta Fecha FIFA

Sin embargo, hay un detalle que ha generado debate en la afición celeste: Paradela suele ser de los primeros jugadores sustituidos en cada encuentro. Aunque su rendimiento es alto y físicamente se mantiene en óptimas condiciones, el argentino casi nunca termina los partidos completos. La pregunta inevitable se instaló entre los seguidores cementeros: ¿por qué siempre sale Paradela?

¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX tras 7 fechas del Apertura 2025? | La Mesa protagonista

La explicación detrás de los cambios de Paradela

Lejos de lo que muchos pensaban, la respuesta no tiene nada que ver con molestias físicas ni con falta de rendimiento. Según fuentes cercanas al equipo, la decisión responde a una cuestión táctica muy puntual de Larcamón. El técnico utiliza con frecuencia esa ventana de cambio para dar minutos a jugadores jóvenes, principalmente Luka Romero, con el fin de cumplir con la regla de menores que exige la Liga MX.

De esta manera, Paradela se convierte en la pieza de sacrificio, no por bajo nivel, sino porque su salida facilita los ajustes necesarios en la pizarra del entrenador. Paradela está al cien por ciento y goza de plena confianza del cuerpo técnico, pero el plan de Larcamón prioriza también el desarrollo de los jóvenes.

Te puede interesar: Qué dicen los colombianos sobre Kevin Mier: así lo califican en su propio país desde que juega en Cruz Azul

Los números de Paradela en Cruz Azul

El mediocampista ha jugado los diez partidos que suma La Máquina entre Liga MX y Leagues Cup, acumulando 725 minutos. En los primeros compromisos fue casi inamovible, pero desde la serie ante LA Galaxy sus minutos han ido disminuyendo, promediando poco más de 64 por encuentro.

Aun así, su importancia en el esquema es indiscutible: con Paradela en cancha, Cruz Azul ha mostrado mayor fluidez ofensiva y claridad en la creación de jugadas. Para Larcamón, el argentino sigue siendo una pieza estratégica en su idea de juego, aunque los aficionados deberán acostumbrarse a verlo salir antes del silbatazo final.