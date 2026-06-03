Juega en Italia y representa a Japón pero tiene 3 nacionalidades: así es Zion Suzuki, portero japonés

La Copa del Mundo tiene historias extraordinarias para contar, y la del arquero japonés es una de ellas. Con 23 años de edad, se perfila con amplias posibilidades de ser titular en la edición de 2026 con los nipones. Sin embargo, su trayecto no fue sencillo y tuvo que decidir por 3 posibles selecciones a las cuales defender. He aquí la información sobre Zion Suzuki.

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¿Quién es Zion Suzuki, arquero japonés?

El meta asiático es sinónimo de multiculturalidad, pues su historia está plagada de diferentes entornos que lo marcaron desde pequeño. Nacido en los Estados Unidos en 2002, se movió muy chico a territorio asiático. Por ello, dicha situación de vida fue la que le hizo decidir por Japón en lo que se venía para él en el futuro.

En su país toda la formación se concretó en el Urawa Reds hasta llegar al primer equipo. En 2023 fichó por el Sint-Truiden belga y posteriormente se instaló directamente en la élite con el Parma en 2024. Dicha situación le exigió al máximo nivel, pues formó parte del regreso de dicho club a la Serie A tras 3 años sin lograr el ascenso a la máxima categoría italiana.

Desde ahí, su presencia en el equipo nacional japonés ha sido una constante y muchos lo ven con amplias posibilidades de ser el arquero titular. Al final su crecimiento en Asia le hizo decantarse por este país, pues nació en Nueva Jersey y su papá es de Ghana. Y por ello, también ha sufrido actos de diicrimnación, los cuales le han reafirmado como un emblema desde lo futbolístico y también en lo simbólico.

¿Zion Suzuki será el titular con Japón en la justa mundialista?

La realidad es que el Grupo F de esta edición mundialista podría ser considerado el Grupo de la Muerte, pues Inglaterra, Suecia, Japón y Túnez vivirán pruebas dignas de hazaña en cada duelo del grupo. Ante eso, Zion Suzuki fue utilizado en los dos últimos juegos de preparación cuando se enfrentaron a Inglaterra e Islandia. Por eso, parece que se convirtió en el hombre de confianza del cuerpo técnico japonés.