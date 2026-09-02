¡Tormenta en Illinois deja un granizo (GIGANTE) récord de 16.8 centímetros! Científicos usan láser para medirlo

La piedra de granizo más grande registrada en la historia del estado Illinois alcanó poco más de los 16 centímetros. La Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) oficializó la certificación.

De acuerdo con las mediciones técnicas y el proceso de verificación realizado por investigadores meteorológicos de la Universidad del Norte de Illinois (NIU) junto a especialistas de la industria, el espécimen alcanzó una dimensión máxima de 16.8 centímetros de diámetro y un peso cercano a los 560 gramos.

Illinois officially has a new state hail record! ⛈️ A colossal hailstone, measuring 6.603 inches in diameter, was confirmed by the SCEC following a storm on March 10, 2026, near Kankakee, IL. It reached historic size, weight, and volume! Learn more: https://t.co/rToflKSy3q pic.twitter.com/nukBRD9he3 — NOAA NCEI (@NOAANCEI) September 1, 2026

Para medir el granizo con precisión exacta antes de que comenzara a derretirse, un equipo de científicos utilizó un escáner láser en tercera dimensión. Esta tecnología permitió recrear una réplica digital exacta de la pieza de hielo, conservando cada una de sus deformaciones y registrando su tamaño real sin alterar la muestra original.

¿Cómo se forma un granizo de este tamaño?

El increíble ejemplar fue encontrado por vecinos del condado de Kankakee tras el paso de una tormenta de gran intensidad que cruzó Illinois e Indiana. Estos fenómenos, conocidos como superceldas, generan corrientes de aire hacia arriba tan potentes que logran mantener bolas de hielo helándose en las alturas durante varios minutos, acumulando capa tras capa de agua congelada antes de caer al suelo.

Con sus 16.8 centímetros de diámetro, la pieza superó el récord anterior de Illinois registrado en junio de 2015 en Minooka, donde se documentó un granizo de 12 centímetros. La confirmación oficial de la NOAA sitúa este hallazgo como el más grande registrado en la historia del estado desde que existen mediciones meteorológicas.

La rápida reacción de los habitantes de la zona fue fundamental para la investigación: al guardar el granizo inmediatamente en un congelador casero, evitaron que se deformara y dieron tiempo a que los meteorólogos de la universidad local acudieran a realizar las pruebas oficiales de peso y densidad.

Los modelos tridimensionales obtenidos a partir de este ejemplar servirán para alimentar las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional. Esta información ayuda a los expertos a entender mejor el comportamiento de las tormentas severas y a mejorar las alertas tempranas ante caída de granizo gigante en la región central de Estados Unidos.

