El 20 de diciembre será feriado en Argentina por festejos de la Selección

El gobierno de Argentina dispuso que el martes 20 de diciembre sea un día feriado nacional para que la gente pueda acompañar en sus festejos a la Selección argentina que ganó la Copa del Mundo del Mundial en Qatar.

El 20 de diciembre, los jugadores de la Selección de Argentina irán en caravana hacia el Obelisco para celebrar el título con la gente. Se prevé una nueva concentración multitudinaria en el microcentro, al igual que la del domingo.

De hecho, los hinchas ya están preparando una nueva fiesta para acompañar a los campeones de Argentina desde el aeropuerto al cual arribarán hasta el Obelisco.

El equipo Argentina, dirigido por Lionel Scaloni, estará de regreso en Buenos Aires el martes 20 de diciembre a las 2 de la madrugada. Llegará al aeropuerto Ezeiza en el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas que los trae de regreso de Qatar luego de hacer escala técnica en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma.

Ahora si decreto feriado pic.twitter.com/9tq4eNFLJd — Mariana Contartessi (@MarianaContar) December 19, 2022

¿Cómo se transportará la selección Argentina a los festejos?

La Selección de Argentina presumirá la Copa del Mundo ante la multitud de hinchas en una gran caravana. Se trasladarán en un camión o micro que ya se encuentra listo para transportarlos

El vehículo está especialmente preparado para la ocasión, con fotos de los jugadores y con las tres estrellas doradas que hacen referencia a la cantidad de ediciones de la Copa del Mundo en la que se ha consagrado la Selección argentina (1978, 1986 y 2022).

Además, tiene escrita la leyenda “Campeones del mundo” y también, en uno de sus laterales, cuenta con el trofeo que ayer levantó Lionel Messi.

El camión tiene una particularidad: no es totalmente descapotable. En el piso de arriba no tiene ventanas, pero conserva el techo. Esto se debe a que se esperan muy altas temperaturas para el martes a la hora de la gran cita. De esta manera, se evitará que los futbolistas de Argentina pasen muchas horas con el sol sobre sus cabezas.