300 niños y niñas se convirtieron en diputados por tres días

Con un maratón de porras de todos los estados del país y con la consigna “venimos a legislar”, 300 niñas y niños que se convirtieron en diputados infantiles por tres 3 días y ocuparon las curules en la Cámara de Diputados.

Ingresaron al salón de sesiones y los rostros de sorpresa lo dijeron todo.

Y ya desde sus curules dejaron escapar el grito “se ve se siente los niños están presentes, se ve se siente los niños están presentes”, era para dejar claro que a ellos hoy les toca legislar.

Es el doceavo Parlamento Infantil, integrado por 300 pequeños estudiantes del quinto año de primaria de los 300 distritos electorales del país.

Rindieron protesta para asumir el cargo de diputados infantiles. Eligieron por sorteo a la Mesa Directiva y a su presidencia María José Ferrusca Rangel, de Querétaro.

Parlamento infantil manifiesta preocupaciones en su entorno

Yael Guzmán Cruz, diputado infantil por el Estado de México, tiene su mente puesta en “detener la extinción de los animales y la contaminación del medio ambiente…porque el medio ambiente nos da comida, aire y agua y si eso está contaminado va a llegar un momento en que todos nos muramos”.

En tanto que Paloma Betzabe Monreal Leyva señaló “apoyo a los de escasos recursos y mejores precios para los productos del campo porque si el campo no produce la ciudad no come”.

A la diputada infantil, Iñaqui Mateo, quiere “cambiar en mi país es que dejen de ser tan corruptos los gobiernos para que administren bien el dinero y no se lo gasten en puras babosadas”.

Otros buscan proteger a los menores, como María Constanza “a mí me gustaría cambiar las violaciones hacia los niños debido a que algunos adultos los utilizan como su juguete sexual y no piensan en el daño que nos hacen”.

Para el diputado infantil Emmanuel Martínez, es urgente garantizar la seguridad en el país

"Cuando nosotros los niños salimos a jugar nos da miedo que nos roben o ya nunca volvamos a casa”, manifestó.

Lo que pasa en las escuelas también inquieta al Parlamento Infantil

Daniela Rosas Hernández, diputada Infantil del Estado de México dijo “yo quiero eliminar el acoso escolar, mi municipio Tecámac está en el centro de 2 muertes emblemáticas de adolescentes que se pudieron prevenir si hubiera visto más seguridad en las escuelas”.

Y para Santiago Eduardo Pérez, es necesario “que mejoren las escuelas y el aprendizaje, también el recreo y las instalaciones”.

De 500 diputados federales, solo unos cuantos recibieron y convivieron con los pequeños.

En la instalación del 12 Parlamento Infantil, brillaron por su ausencia, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Santiago Creel, y los coordinadores de las siete fracciones parlamentarias. De la SEP, CNDH y del INE enviaron representantes.

Este jueves los diputados infantiles trabajaran en comisiones bajo la consigna de que van a legislar para que se tomen en cuentas sus propuestas.