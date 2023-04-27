Morena congela iniciativa de reducción en la jornada laboral

Una de las reformas más esperadas en la Cámara de Diputados es la de jornada laboral, que busca reducir de 48 a 40 horas el trabajo de las personas en el país; sin embargo, quedó congelada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En conferencia de prensa, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró que la iniciativa no será discutida durante el presente periodo legislativo. "No, ninguna reforma constitucional porque ya no nos da tiempo".

Asimismo, agregó que "se tiene que construir" y requiere de un consenso en la redacción del dictamen. Es decir, la reducción de jornada laboral no se discutirá por "falta de tiempo".

Aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales de la @Mx_Diputados reducir las horas laborales; pasarán de 48 a 40 horas y se amplían a 2 los días de descanso para los trabajadores en el país.



Es una reforma al apartado A de la #LeyFederalDelTrabajo; pasa al pleno para discusión… pic.twitter.com/6JwBFsLSei — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Diputados aprueban reducir la jornada laboral en México

Fue el pasado 25 de abril cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas, además de dos días de descanso.

Con 25 votos a favor y cinco abstenciones por parte de Acción Nacional (PAN), el dictamen fue aprobado y ahora se turnó a la Mesa Directiva para enlistarse a discusión y votación en próxima sesión del Pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, quedó congelada por falta de tiempo, según Morena.

Actualmente, la jornada laboral oficial en México es de 48 horas a la semana, distribuidas en hasta seis días; en ese sentido, el país se coloca como uno de los países de América Latina con más tiempo de trabajo obligatorio junto con otras naciones.

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte de Movimiento Ciudadano (MC), que de un principio buscaba que la jornada laboral en México fuera de cuatro días, pues se presentó bajó el máximo de 35 horas semanales para trabajar de lunes a jueves; sin embargo, con las modificaciones se estableció que fueran 40 horas a la semana y dos días de descanso obligatorios.