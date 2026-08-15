Se cumplen 57 años de Woodstock: El festival que definió a una generación

En el verano de 1969, Estados Unidos era un país fracturado. La herida abierta de la Guerra de Vietnam, el dolor tras los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy, y la lucha por los derechos civiles mantenían a la nación en una tensión asfixiante. Los jóvenes buscaban respuestas, un refugio y, sobre todo, una voz. La encontraron en una granja lechera de Bethel, un tranquilo pueblo del estado de Nueva York.

Del 15 al 18 de agosto de 1969, lo que nació como un festival comercial bautizado con el nombre de Woodstock se transformó en el hito cultural más emotivo e impactante del siglo XX. Cerca de 500,000 almas se reunieron en aquel campo para demostrarle al planeta que la paz y la comunidad no eran una utopía.

On August 15th, 1969, half a million Americans gathered on a dairy farm in upstate New York for Woodstock—a festival devoted to music and peace. In Vietnam, another half a million Americans were still at war. Watch the clip from THE VIETNAM WAR. pic.twitter.com/weqmBDP6Hb — UNUMKenBurns (@UNUMKenBurns) August 15, 2026

Levantaron esta utopía a la mitad del caos

La logística del evento colapsó casi de inmediato. Las carreteras de acceso al condado de Sullivan se convirtieron en el embotellamiento más grande en la historia de la región. La multitud derribó las cercas de seguridad, obligando a los organizadores a declarar el concierto totalmente gratuito.

A pesar de las intensas lluvias, las escaseces de alimentos, el barro sofocante y la falta de infraestructura para medio millón de personas, no se registró ni un solo episodio de violencia grave. La muchedumbre compartió comida, agua, cobijo y medicamentos. Durante tres días, la granja de Bethel se convirtió en la tercera ciudad más poblada del estado de Nueva York, gobernada exclusivamente por la empatía y la música.

Música que cambió el rumbo de la historia

Por el escenario de Woodstock desfiló un total de 32 actos musicales que dieron forma al sonido de toda una era:

El encendido: Richie Havens abrió el festival de emergencia debido al retraso de los demás músicos, improvisando su legendaria interpretación de "Freedom" , un himno desgarrador que resonó en las colinas de Estados Unidos .

abrió el festival de emergencia debido al retraso de los demás músicos, improvisando su legendaria interpretación de , un himno desgarrador que resonó en las colinas de . La revelación y la devoción: Un joven guitarrista llamado Carlos Santana electrificó a la multitud antes de que artistas consagradas como Joan Baez y Janis Joplin elevaran la voz por los derechos humanos y el fin de la guerra.

Un joven guitarrista llamado electrificó a la multitud antes de que artistas consagradas como y elevaran la voz por los derechos humanos y el fin de la guerra. El clímax histórico: El lunes 18 de agosto por la mañana, Jimi Hendrix cerró el evento ante los sobrevivientes del barro. Su interpretación distorsionada y desgarradora del himno nacional estadounidense, "The Star-Spangled Banner", tradujo con la guitarra el dolor, la protesta y la esperanza de toda una juventud.

57 years ago today, Woodstock began...



And the man who opened it wasn't even supposed to go on first.



More than 400,000 people were descending on Bethel, New York. The roads were overwhelmed, performers were stuck in traffic, and organizers needed someone who could actually get… pic.twitter.com/JrYtbPVJFD — fOx (@fOx1257067) August 15, 2026

El legado inmortal de 1969

El impacto de Woodstock no se disipó cuando los asistentes recogieron sus tiendas de campaña. El evento redefinió la identidad juvenil mundial y sentó las bases para los festivales de música modernos como una plataforma de activismo y comunión.

Hoy en día, el sitio del festival en Bethel forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, al nivel de monumentos como el Empire State en Nueva York o la Estatua de la Libertad. A más de medio siglo de distancia, Woodstock no solo recuerda la fuerza de la música, sino que demuestra que, incluso en las épocas más oscuras, la humanidad es capaz de reunirse para celebrar la vida en absoluta paz.