¿Tan poquitos? Este es el número de asistentes al Festival Woodstock de 1969

El Festival Woodstock es uno de los eventos musicales más recordados en la historia. Originalmente, se desarrolló por tres días, del 15 al 18 de agosto de 1969 en Estados Unidos. En un inicio, fue llamado la Feria de Arte y Música de Woodstock y marcó un hito en eventos de este tipo.

El evento congregó a diversos artistas de la música rock de esa década. Sin embargo, debió enfrentar también problemas en su organización desde antes de arrancar, ya que los gobiernos locales rechazaron brindar las autorizaciones para ello.

¿Qué fue lo que pasó en el Festival de Woodstock?

Los pueblos de Woodstock y de Walkill, en Nueva York, rechazaron los permisos para organizar el festival musical. A pesar de ello, el nombre del festival permaneció, debido a que músicos como Bob Dylan vivían ahí y estaba relacionado con un ambiente de los hippies.

Ante estos problemas, un granjero llamado Max Yasgur brindó su propiedad ubicada en la comunidad de Bethel, en Nueva York, para la realización del evento, el cual congregó a muchos artistas y una cantidad enorme de asistentes.

¿Qué grupos tocaron en Woodstock?

En el Festival Woodstock acudieron cantantes y grupos de todo tipo, como Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Ravi Shankar, Country Joe and the Fish, Carlos Santana, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, entre otros.

En total, en 32 presentaciones ocurrieron en el escenario, donde 13 fueron artistas principales y 19 de grupos musicales. 163 músicos tocaron en los tres días del evento.

¿Cuántas personas fueron al Woodstock?

Aunque no hay una cuenta oficial de cuántos asistentes acudieron al Festival Woodstock, 500 mil personas es el estimado del Centro para las Artes de Bethel Woods.

En un inicio, pocos boletos fueron vendidos a 18 dólares en preventa, que subieron a 24 dólares en el evento. Sin embargo, terminó por ser gratis, debido a la enorme cantidad de gente que acudió y a la inexistente seguridad en los accesos.

En un inicio, el evento duraría tres días, pero las presentaciones tuvieron varios retrasos, debido al mal estado del tiempo que convirtió el lugar en un montón de lodo y al tráfico vehicular para entrar y salir del predio donde tuvo lugar.

En 1994 realizaron otro festival, con mayor éxito comercial, pero menos impacto en la historia. En 1999 hicieron un tercer intento, el cual quedó marca por una pequeña revuelta.

En 2017, el sitio donde el Festival Woodstock de 1969 ocurrió fue nombrado en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, padrón donde están otros icónicos sitios de la Unión Americana como el Empire State, el Gran Cañón y la Estatua de la Libertad.