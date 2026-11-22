La violencia durante robos volvió a quedar registrada en calles del oriente del Estado de México; en Valle de Chalco, sujetos armados despojaron de dinero a una familia que viajaba en su automóvil, mientras que en Chalco un grupo de delincuentes ingresó a una tienda Bodega Aurrerá y sometió a trabajadores para llevarse diversos artículos.

Ambos hechos ocurrieron en municipios vecinos y dejaron escenas de violencia que fueron captadas por cámaras de seguridad o reportadas tras los atracos.

Asaltan a familia en calles de Valle de Chalco

En la colonia Santiago, en Valle de Chalco, una familia fue interceptada por sujetos armados cuando viajaba a bordo de su vehículo. Los delincuentes los despojaron de alrededor de 30 mil pesos, de acuerdo con los datos del caso.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del asalto y también la intervención de otro automovilista que intentó arrollar a los responsables. Ante esta acción, los sujetos dispararon en al menos seis ocasiones contra el conductor.

En medio de la situación, una de las víctimas logró arrollar a uno de los presuntos delincuentes cuando intentaba escapar, mientras los demás involucrados huyeron.

Por estos hechos, se inició una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que deberá investigar el robo y las agresiones con arma de fuego.

¡Un asalto en Valle de #Chalco terminó en #disparos!



Sujetos armados interceptaron a una familia que viajaba en su #vehículo por la colonia Santiago.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que otro automovilista intentó intervenir.https://t.co/Yd79IuEXvP pic.twitter.com/qQBNn0CpCQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

Amarran a empleados durante asalto a Bodega Aurrerá en Chalco

Otro robo ocurrió en una sucursal de Bodega Aurrerá ubicada sobre el boulevard Arturo Montiel, en la colonia Valle de Los Volcanes, municipio de Chalco.

El asalto se registró alrededor de las 6:00 horas de este viernes, cuando varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y sometieron a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Los empleados fueron amarrados para impedir que solicitaran ayuda mientras los responsables sustraían diversos artículos.

Aunque no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, algunos trabajadores sufrieron crisis nerviosas por la violencia con la que actuaron los delincuentes.