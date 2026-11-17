La violencia nuevamente azotó al Estado de México (Edomex). Una balacera se registró la noche de este 17 de noviembre de 2026 en pleno centro del municipio de Chalco, en el oriente de la entidad.

Los hechos ocurrieron tras un intento de asalto a una joyería y esto provocó una balacera sobre la calle Reforma, esquina con Porfirio Díaz, frente al palacio municipal de Chalco, donde dos personas perdieron la vida.

Al menos cinco disparos se escucharon en el lugar y esto alertó a transeúntes en la zona, provocando la movilización de los servicios de emergencia.

Hombre muere tras disparos frente a palacio municipal de Chalco

Los disparos ocurrieron frente al palacio municipal, a tan solo unos metros de distancia del edificio.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados intentaron asaltar el establecimiento; sin embargo, durante los hechos se desató un intercambio de disparos.

Una de las víctimas sería un hombre que caminaba por el lugar y quedó en medio de la balacera, recibiendo un impacto de arma de fuego.

La segunda víctima sería una trabajadora de la joyería, quien también resultó herida. Aunque fue auxiliada y trasladada en una ambulancia, perdió la vida antes de llegar al hospital.

Sicarios lograron escapar tras disparos en Chalco

Hombres encapuchados llegaron y realizaron la agresión, pero ninguno de ellos fue detenido.

Hasta el momento no se tiene claridad sobre cómo comenzó el enfrentamiento ni se ha confirmado oficialmente la mecánica del ataque.

En el lugar se registró la movilización de elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal para dar con los responsables.

Piden a pobladores de Chalco no acercarse a zona de los disparos

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles personas detenidas, pero será la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la que determine cómo ocurrieron los hechos.

Los oficiales acordonaron la zona y pidieron a los vecinos no acercarse al lugar donde se habrían registrado en una calle que conecta con la explanada del palacio municipal.

Sobre los asesinos se desconoce si son parte de alguna organización criminal o banda delictiva que opera en la zona.

Las autoridades municipales no han dado más detalles sobre estos hechos que cobraron la vida de un hombre y una mujer.