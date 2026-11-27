El precio del dólar en México vuelve a captar la atención de los mercados este viernes 27 de noviembre de 2026.

Si tienes pensado comprar o vender dólares, realizar alguna operación en moneda extranjera o simplemente quieres conocer el comportamiento del tipo de cambio, aquí te compartimos las cotizaciones de la jornada.

Además del billete verde, otros indicadores financieros como el dólar canadiense, Bitcoin y los precios internacionales del petróleo registran movimientos que vale la pena seguir.

¿A cuánto está el dólar hoy 27 de noviembre en México?

De acuerdo con la cotización de Banco Azteca, el dólar estadounidense se encuentra este viernes en los siguientes precios:

Compra: 17.80 pesos.

Venta: 20.29 pesos.

Recuerda que el tipo de cambio puede presentar variaciones durante el día y que las cotizaciones pueden cambiar dependiendo de la institución financiera o centro cambiario.

Precio del dólar en Tijuana hoy 27 de noviembre

Para quienes viven en la frontera norte del país o tienen planeado realizar alguna operación cambiaria en Baja California, el dólar estadounidense presenta una cotización distinta en Tijuana.

Este viernes 27 de noviembre, el precio reportado es:

Compra: 18.00 pesos.

Venta: 18.30 pesos.

¿Cuál es el precio del dólar canadiense en México?

El dólar canadiense también forma parte de las divisas que se pueden consultar en Banco Azteca.

Para este viernes 27 de noviembre, su cotización es la siguiente:

Compra: 12.10 pesos.

Venta: 23.89 pesos.

Estos valores corresponden a la cotización proporcionada para la jornada y pueden presentar modificaciones conforme avance el día.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 27 de noviembre?

Las criptomonedas también mantienen la atención de los inversionistas. Este viernes, el Bitcoin registra un precio de 61 mil 421.82 dólares, con un incremento de 1.53%.

Esta variación representa un movimiento positivo para la criptomoneda más conocida del mercado, aunque su cotización puede cambiar constantemente debido a la actividad de compra y venta en las plataformas de intercambio.

¿Cuánto cuesta el petróleo Brent y West Texas Intermediate hoy?

Los precios internacionales del petróleo también presentan movimientos durante este viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con las cotizaciones reportadas por Reuters, el petróleo Brent se ubica alrededor de los 97.30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza aproximadamente los 85.85 dólares por barril.