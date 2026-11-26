¡Se fortalece el billete verde! El dólar estadounidense registró un aumento importante para el último jueves de noviembre 2026, superando los 20 pesos en México; te compartimos la cotización del tipo de cambio hoy.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.65 pesos la compra y se vende en $20.14 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 26 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense registró un alza a medida que las bolsas mundiales se recuperaban y disminuía la prisa de los inversionistas por alcanzar activos seguros.

El dólar supera la barrera de los 20 pesos en pleno feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos en Estados Unidos.

Precio del dólar hoy 26 de noviembre 2026: Tipo de cambio rompe barrera de los $20 pesos en México Precio del dólar supera los 20 pesos en México este jueves (BANCO AZTECA)

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de noviembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la compra y en $18.30 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $12.00 pesos la compra y se vende a $14.64 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 26 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar hoy 26 de noviembre 2026: Tipo de cambio rompe barrera de los $20 pesos en México Dólar estadounidense continúa arriba de los $14 pesos en México (BANCO AZTECA)

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 26 de noviembre 2026 en 60 mil 750.76 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.61% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 194 mil 798 pesos por unidad.

La criptomoneda comienza el jueves con alzas importantes tras varios días consecutivos de pérdidas para la última semana de noviembre 2026.

Precio del dólar hoy 26 de noviembre 2026: Tipo de cambio rompe barrera de los $20 pesos en México Bitcoin registra ganancias en las primeras horas de este jueves (GOOGLE)

Precio del petróleo se acerca a los cien dólares el barril este jueves

El precio del petróleo registró un ligero aumento este jueves, revirtiendo las pérdidas iniciales, después de que los hutíes de Yemen dijeran que atacaron la refinería de petróleo más grande de Arabia Saudita e Irán dijera que minas atacaron barcos en el estrecho de Ormuz, lo que reavivó la preocupación por la interrupción del suministro.