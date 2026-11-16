¿Te conviene llenar el tanque? El litro de gasolina en México registra cambios importantes, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 16 de noviembre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 16 de NOVIEMBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 16 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 16 de noviembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 16 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 24.01 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.38 pesos.

Diésel por litro: 27.11 pesos.

Precio de la gasolina hoy 16 de NOVIEMBRE en Puebla

Gasolina Regular precio por litro: 24.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.64 pesos.

Diésel por litro: 26.52 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 16 de noviembre

Gasolina Regular: 3.82 dólares el galón.

Gasolina Premium: 4.73 dólar el galón.

Diésel: 6.19 dólares el galón

¿A qué hora conviene cargar gasolina en México?

Apunta el horario exacto. Según autoridades, la mejor hora para cargar gasolina en México es después de las 18:00 horas debido a que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Otros expertos también recomiendan llenar el tanque durante las primeras horas del día, entre las 6:00 y 10:00 horas.

Precio del gas LP del 16 al 20 de noviembre 2026