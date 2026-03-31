¡Llenar el tanque ya es un lujo! Gasolina Premium alcanza los 28 pesos el litro; por esta razón no para de subir

¡Se va por los cielos! En México, llenar el tanque ha dejado de ser un simple gasto rutina para convertirse en un lujo para millones de automovilistas, alcanzando precios que impactan fuertemente el bolsillo de los mexicanos, pero ¿por qué aumenta el costo de la gasolina?

Tan solo en la última semana de marzo, la gasolina premium rebasó lo $28 pesos el litro, mientras que la gasolina normal se acerca a los $24 pesos.

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Según expertos, el precio de la gasolina en México se ha disparado debido a las deficiencias de las políticas públicas.

Además, la mala logística y operatividad, también han impactado al precio del combustible, pues llevar la gasolina desde las refinerías o puertos a la estación de servicios ya tiene un costo alto y complejo.

Por otro lado, el transporte ineficiente también influye en el aumento de precios, pues el uso excesivos de pipas de gas, en lugar de ductos, eleva drásticamente el costo de distribución.

Otro factor es la escalda del conflicto en Medio Oriente, el cual ha provocado el aumento de costos en México y otras partes del mundo.

¿Cuál es el precio de la gasolina en México para 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.04 pesos.

Diésel por litro: 28.78 pesos.

Es importante tomar en cuenta que el precio de la gasolina en México varía dependiendo de la zona y establecimiento al que acudas a cargar combustible.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros .

Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.