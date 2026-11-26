¿Ya revisaste el calendario de circulación? Este viernes 20 de noviembre, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex), por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones y revisar si su vehículo tiene permitido circular o tendrá que quedarse en casa.

¡Toma nota! De acuerdo con el calendario oficial del programa de la CAMe, los vehículos que deberán suspender su circulación durante este viernes son los que tienen las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma de verificación 1 y 2

Por ello, antes de salir de casa, es importante verificar el engomado, la terminación de las placas y el holograma del automóvil para evitar multas a fin de mes.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con holograma exento, pueden circular bajo las condiciones habituales del programa.

También para los vehículos de emergencia, unidades destinadas al transporte de personas con discapacidad que cumplen los requisitos correspondientes y otros casos contemplados en la normativa.

Recuerda que el horario del programa del Hoy No Circula es de 5:00 de la mañana a 22:00 horas. Así que ya sabes como aplicará este viernes 27 de noviembre 2026.

Esta es la multa que debes de pagar si no respetas el Hoy No Circula

¡Aguas con la cartera! La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México equivale a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México (Edomex), la multa por incumplir el programa ambiental corresponde a 20 veces la UMA, lo que equivale a 2 mil 346 pesos.