Notas
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Activan el Hoy No Circula por contaminantes este martes 22 de septiembre; por restricción, estos autos no pueden salir
Este martes 22 de septiembre se activa el Hoy No Circula por contaminantes; conoce qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex y evita una multa por la restricción.
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¡Contaminantes ponen en jaque a miles de automovilistas! Activan restricciones del Hoy No Circula este lunes
Contaminantes activan las restricciones del Hoy No Circula este lunes 21 de septiembre; revisa qué autos deberán quedarse en casa y dónde aplica la medida.
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Lista de autos fuera circulación por Hoy No Circula sabatino: ¿quiénes están exentos de la restricción?
Este sábado 19 de septiembre de 2026 así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex. Revisa qué autos tienen restringida la circulación y en qué horario.
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Se activa de nuevo el Hoy No Circula por contaminantes PM10 en CDMX y Edomex
El pronóstico anticipa mala calidad del aire para este viernes 18 de septiembre en el Valle de México, por lo que estos autos deben suspender la circulación.
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No hay contingencia, pero sí Hoy No Circula: autos que suspenden su circulación el 17 de septiembre
La calidad del aire se reporta como mala por presencia de contaminantes, por lo que así queda el Hoy No Circula para este jueves 17 de septiembre.
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Aplican el Hoy No Circula a estos autos en CDMX y Edomex
¡No saques el auto! Aunque va a ser feriado este miércoles 16 de septiembre, las restricciones del Hoy No Circula no descansan en CDMX y Edomex.