Por el delito de posesión ilegal de fauna silvestre, un sujeto fue vinculado a proceso. Fue detenido luego de denuncias ciudadanas que lo reportaron viajando en una camioneta con una leona africana en Aguascalientes.

Aunque no fue encarcelado, un juez le impuso la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días.

Lo detienen por llevar una leona en su camioneta

Luego de varios reportes a las autoridades y la circulación de un video en redes sociales sobre una leona en una camioneta, detuvieron a José “N”, por el delito de posesión ilegal de fauna silvestre.

El Ministerio Público de la Federación inició la investigación tras la recepción del Informe Policial Homologado (IPH), firmado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes pusieron a disposición a José “N”.

#FGR obtiene vinculación a proceso en contra de José “N”, detenido junto con una leona africana. El MPF, adscrito a la #FECOR en el estado de #Aguascalientes, lo imputó por su probable participación en el delito de posesión ilegal de fauna silvestre.



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El juez de control dictó la vinculación a proceso en contra de José “N” y le impuso la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días, otorgándose el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Captan a cachorro de león africano viajando en una camionta

Una imagen poco común llamó la atención de las autorides municipales. Elementos de la policía del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en el norte de Aguascalientes detuvieron la marcha de la camionta para realizar una inspección.

Tras recibir los avisos, oficiales del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal desplegaron un operativo para localizar el vehículo, donde finalmente lo localizaron en la calle Sierra de la Canela.

La inspección terminó con la detención de tres jóvenes y el aseguramiento del felino de aproximadamente ocho meses de edad. Durante la intervención, los policías solicitaron a los jóvenes los documentos de acreditación de la procedencia legal del cachorro y los permisos correspondientes para la posesión y traslado.