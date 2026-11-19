Ya está todo listo para celebrar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con el tradicional Desfile Cívico-Militar en la Ciudad de México, que se realizará este viernes 20 de noviembre.

Si planeas asistir, te contamos a qué hora comienza, cuánto durará y cuál será su recorrido completo.

¿A qué hora comienza el Desfile Militar del 20 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Desfile Militar comenzará a las 10:00 de la mañana de este viernes 20 de noviembre.

El recorrido iniciará en el Zócalo de la CDMX, frente a Palacio Nacional, y avanzará hasta el Monumento a la Revolución.

Durante el evento participarán elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de contingentes que realizarán representaciones de distintos momentos de la Revolución Mexicana.

¿Cuánto durará el Desfile Militar 2026 en CDMX?

Se estima que el Desfile Militar tenga una duración aproximada de dos horas , por lo que podría terminar alrededor de las 12:00 pm, aunque el horario dependerá del número de contingentes que se presenten.

Para este año, se espera la participación de:

69 vehículos militares y 16 unidades antiguas.

Seis motocicletas y 14 aeronaves.

486 caballos, tres perros y tres águilas reales.

Representaciones históricas, música militar

Mariachi y ballet folclórico.

Como la Ley Federal del Trabajo no contempla esta fecha como día feriado, las autoridades recomiendan tomar precauciones y anticipar los traslados, ya que los cierres viales extenderse, incluso después de terminar el desfile.

¿Cuál será la ruta del Desfile Militar del 20 de noviembre?

El desfile-cívico partirá de la Plaza de la Constitución y terminará en el Monumento a la Revolución, por lo que se esperan cortes a la circulación en estas calles:

Plaza de la Constitución y accesos al Zócalo.

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Avenida de la República.

Plaza de la República y calles cercanas al Monumento a la Revolución.

Si tienes que trasladarte por el Centro Histórico este viernes, toma en cuenta que varias avenidas permanecerán cerradas durante el desfile.

Para evitar retrasos, considera las siguientes alternativas viales.