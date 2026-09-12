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VIDEO | Así fue la explosión en esquina de taquería en Minas de Cristo, Álvaro Obregón
Una fuerte explosión en la esquina de una taquería en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, dejó dos muertos. Así fue el momento en video.
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Nueva versión de explosión en Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón; darán 4 mil pesos a afectados
El avance de la investigación tras una fuerte explosión en la colonia Minas del Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, descartó que ocurriera en una taquería.
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Zonas más afectadas por descargas eléctricas: así impactará el clima el 13 de septiembre de 2026
Descargas eléctricas y posible caída de granizo azotarán diversas regiones del país. El clima el 13 de septiembre de 2026 se verá marcado por calor también.
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VIDEO: ¿Es un OVNI? Captan extrañas luces en el cielo de la CDMX
La noche del viernes 11 de septiembre, dos extrañas luces se pudieron percibir en el cielo de la CDMX.
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Así aplica el doble hoy no circula por contingencia ambiental en CDMX y Edomex
Se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México. Conoce las medidas y los vehículos que no pueden circular este domingo.
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¿Cómo moverte durante las fiestas patrias? Estos transportes tendrán modificaciones por el 15 y 16 de septiembre
¡No des el grito, pero de sorpresa! Estos son los transportes que tendrán modificaciones en sus horarios de servicio este 15 y 16 de septiembre en la CDMX.
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El 10 de septiembre que marcó Iztapalapa: a un año de la explosión de la pipa de gas en puente de La Concordia
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Entre filas y retrasos en la Línea 2: así viven los usuarios las remodelaciones en el Metro de la CDMX
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Iztapalapa revive la Pasión: fe, dolor y miles de miradas en el Viacrucis 2026
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¿Fuente de chocolate? Crisis sanitaria en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, por agua contaminada
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