¡Atención, capitalinos! Miles de mujeres se darán cita en calles de la Ciudad de México este miércoles para realizar la Marcha 25N, exigiendo justicia y un alto a la violencia de género; te compartimos la hora exacta en la que inicia la movilización.

¿Qué se conmemora el 25N?

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha declarada oficialmente por la ONU en el 2000.

Su objetivo es visibilizar, denunciar y erradicar todo tipo de agresión contra las mujeres y niñas alrededor del mundo.

¿A qué hora empieza la Marcha 25N en CDMX este miércoles?

La Marcha 25N se llevará a cabo alrededor de las 16:00 horas en la Ciudad de México (CDMX) de este miércoles 25 de noviembre.

Se espera que las afectaciones viales comiencen a partir de las 15:30 horas debido a la concentración de manifestantes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Ruta y puntos de salida de la Marcha 25N este miércoles: Calles cerradas

¡Toma precauciones! La movilización principal del 25N en CDMX comenzará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y terminará en el Zócalo CDMX; esta es la ruta oficial de la marcha.

Paseo de la Reforma (desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan).

Avenida Juárez (frente a la Alameda Central).

Eje Central Lázaro Cárdenas (cruce).

Calle 5 de Mayo.

Plaza de la Constitución (Zócalo).

🚧⚠️ ¡Toma tus precauciones! Este 25 de noviembre habrá cierres viales en la #CDMX por la marcha del #25N. Te compartimos las calles que debes evitar https://t.co/FmbBR4Qoj0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

Alternativas viales por las marcha este 25 de noviembre

Estas son algunas alternativas viales para evitar los bloqueos en Paseo de la Reforma y Centro Histórico este miércoles 25 de noviembre.

Para rodear toda la zona centro. Utiliza Circuito Interior para evitar el perímetro afectado en Reforma, Juárez y el primer cuadro.

Utiliza para evitar el perímetro afectado en Reforma, Juárez y el primer cuadro. Para cruzar de oriente a poniente (y viceversa). Circula por Eje 1 Norte (Rayón / Mosqueta) en la zona norte, o bien por Avenida Chapultepec , Doctor Río de la Loza , José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier en el sector sur.

Circula por (Rayón / Mosqueta) en la zona norte, o bien por , , y en el sector sur. Para desplazamientos de norte a sur. Opta por Eje 1 Oriente (Circunvalación / Vidal Alcocer) para esquivar el Zócalo, o utiliza Avenida Insurgentes tomando en cuenta posibles cortes intermitentes en su cruce con Reforma.

Afectaciones en Metro y Metrobús CDMX por Marcha 25N

Aunque por el momento no se registran afectaciones en el Metrobús y Metro CDMX, la marcha 25N podría ocasionar problemas en las siguientes líneas de estos medios de transporte público.

Metro CDMX:

Línea 2: Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución.

Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución. Línea 3: Hidalgo y Juárez.

Hidalgo y Juárez. Línea 8: Bellas Artes y San Juan de Letrán.

Bellas Artes y San Juan de Letrán. Línea 1: Insurgentes (por concentraciones previas en la glorieta).

Metrobús CDMX:

Línea 7: Presentará cortes de servicio en el tramo de Paseo de la Reforma (desde Campo Marte hasta Hidalgo / Glorieta Violeta) durante el paso de los contingentes.

Presentará cortes de servicio en el tramo de (desde Campo Marte hasta Hidalgo / Glorieta Violeta) durante el paso de los contingentes. Línea 3: Posibles interrupciones entre Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas .

Posibles interrupciones entre . Línea 4: Modificaciones en estaciones como Museo de San Carlos, Plaza de la República, Glorieta de Colón, El Caballito, Hidalgo y Bellas Artes .

Modificaciones en estaciones como . Línea 1: Posibles cierres temporales en el tramo Reforma – Hamburgo – Insurgentes al cruce de la marcha.

Desde las primeras horas de este miércoles, la Línea 4 del Metrobús CDMX ha presentado corte activo, realizando desvíos en la zona de Reforma por la presencia de manifestantes.