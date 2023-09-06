¡Paren todo! El penúltimo grito de independencia por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el viernes 15 de septiembre cuando se presente en el balcón presidencial de Palacio Nacional frente a miles de personas que se congregan anualmente en la plancha de la constitución, pero ¿ a qué hora comienza la transmisión y en qué canal puedes verlo?

En caso de no poder asistir a las celebraciones patrias que tendrán como invitados principales a Grupo Frontera, también podrás seguir la presentación para corear los temas más importantes de la agrupación y desde luego, el momento más importante de la noche, el grito de independencia.

¿Cuál es el programa de actividades el viernes 15 de septiembre 2023?

Durante su conferencia matutina, el presidente dio a conocer el programa para el próximo 15 de septiembre:



De 19:00 a 10 horas participarán 850 niñas y niños de los Semilleros Creativos.

De 22:00 a 23:00 horas, será el concierto de Grupo Frontera .

. 23:00 horas, la Ceremonia de “El grito de Independencia”.

El mandatario anunció que después de la ceremonia del grito, Grupo Frontera continuará tocando durante una hora, para dar por concluidas las celebraciones, al otro día se llevará a cabo el desfile militar en el que se espera la presencia de los políticos mexicanos encabezados por AMLO.

¿A qué hora ver el grito de independencia de AMLO por TV Azteca?

¡Atención! La transmisión del grito de independencia de AMLO

comenzará al termino del noticiero Hechos con Javier Alatorre, por el momento no se conocen los artistas que estarán en la transmisión, pero la televisora promete regalarnos una noche de festejo y una enorme variedad de contenido.

¿En dónde ver el grito de independencia de AMLO?

Como es tradición, este 2023 TV Azteca llevará una programación especial para disfrutar de una noche mexicana, con artistas en vivo, posteriormente se transmitirá el momento en que AMLO salga a dar el grito de independencia.