¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 5 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 5 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Luis Rodríguez Bucio habla sobre temas de seguridad, así como ocho casos sobre jueces cuyas decisiones favorecen a presuntos delincuentes y el caso del asesinato del ciudadano de la India en Viaducto.

AMLO habla sobre informe de gobierno de Alfredo del Mazo

"Ayer acudí al informe del gobernador Alfredo del Mazo. Ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada, ha habido mucho respeto y hemos puesto por delante el interés general (...)", señaló AMLO.

Adelanta que Del Mazo dará el grito en la entidad mexiquense; sin embargo, Delfina Gómez será una invitada especial en el Palacio Nacional el día 15 de septiembre, así como el actual jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres.

AMLO habla sobre los últimos tres objetivos rumbo al fin de su mandato

El presidente destacó que hay al menos tres prioridades previo a que termine su sexenio:



Concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas.

Que continúen todos los programas de Bienestar, que se fortalezcan.

Cómo se mejorarán los salarios de los trabajos al servicio del Estado.

En ese sentido, afirmó que la pensión de Adultos Mayores subirá un 25% de incremento.

AMLO habla sobre proceso interno de Morena

López Obrador señaló que será el día de mañana cuando se dé a conocer quién ganó en las encuestas internas de Morena, negó que hubiera dedazo. En ese sentido, aseveró que se llevará a cabo una ceremonia para entregarle el bastón del mando a quien resulte electo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ entregará entre miércoles y jueves el bastón de mando a la “corcholata” ganadora de candidatura presidencial de #Morena pic.twitter.com/LQcRysbFGd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2023

“La formalidad de entregar el bastón de mando vamos a ver porque vamos a Colombia y Chile y puede ser el mismo miércoles en la tarde o en la noche o el jueves”, dijo.

Aunado a ello, negó que fuera a haber crisis económica por el cambio de gobierno.

